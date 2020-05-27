Аршавин, Павлюченко или Березуцкий. Сборная России выбирает лучший гол на чемпионатах Европы
Сборная России в своем Instagram предлагает выбрать лучший гол команды на чемпионатах Европы. Всего пять вариантов.
— Вы выбрали пять лучших мячей России на ЕВРО, — отметила пресс-служба сборной". Пора определить чемпиона. Пересмотрите голы в этом посте и оставьте цифру в комментариях. В первый день лета объявим победителя.
1 — гол Аршавина шведам. ЧЕ-2008
2 — гол Павлюченко голландцам. ЧЕ-2008
3 — гол Аршавина голландцам. ЧЕ-2008
4 — гол Павлюченко чехам. ЧЕ-2012
5 — гол Березуцкого англичанам. ЧЕ-2016
Голосуйте всей душой!
? Вы выбрали пять лучших мячей России на ЕВРО. Пора определить чемпиона. Пересмотрите голы в этом посте и оставьте цифру в комментариях. В первый день лета объявим победителя. ? 1 — гол Аршавина шведам. ЧЕ-2008 2 — гол Павлюченко голландцам. ЧЕ-2008 3 — гол Аршавина голландцам. ЧЕ-2008 4 — гол Павлюченко чехам. ЧЕ-2012 5 — гол Березуцкого англичанам. ЧЕ-2016 ? Голосуйте всей душой!
Пользователи в комментариях отдают преимущество третьему и четвертому вариантам.