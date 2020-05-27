Аршавин, Павлюченко или Березуцкий. Сборная России выбирает лучший гол на чемпионатах Европы

? Вы выбрали пять лучших мячей России на ЕВРО. Пора определить чемпиона. Пересмотрите голы в этом посте и оставьте цифру в комментариях. В первый день лета объявим победителя. ? 1 — гол Аршавина шведам. ЧЕ-2008 2 — гол Павлюченко голландцам. ЧЕ-2008 3 — гол Аршавина голландцам. ЧЕ-2008 4 — гол Павлюченко чехам. ЧЕ-2012 5 — гол Березуцкого англичанам. ЧЕ-2016 ? Голосуйте всей душой!

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia) 27 Май 2020 в 4:04 PDT