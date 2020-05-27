Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Аршавин, Павлюченко или Березуцкий. Сборная России выбирает лучший гол на чемпионатах Европы

17:11
Андрей Аршавин. Фото "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото "СЭ"
Теги:

Сборная России в своем Instagram предлагает выбрать лучший гол команды на чемпионатах Европы. Всего пять вариантов.

— Вы выбрали пять лучших мячей России на ЕВРО, — отметила пресс-служба сборной". Пора определить чемпиона. Пересмотрите голы в этом посте и оставьте цифру в комментариях. В первый день лета объявим победителя.

1 — гол Аршавина шведам. ЧЕ-2008

2 — гол Павлюченко голландцам. ЧЕ-2008

3 — гол Аршавина голландцам. ЧЕ-2008

4 — гол Павлюченко чехам. ЧЕ-2012

5 — гол Березуцкого англичанам. ЧЕ-2016

Голосуйте всей душой!

? Вы выбрали пять лучших мячей России на ЕВРО. Пора определить чемпиона. Пересмотрите голы в этом посте и оставьте цифру в комментариях. В первый день лета объявим победителя. ? 1 — гол Аршавина шведам. ЧЕ-2008 2 — гол Павлюченко голландцам. ЧЕ-2008 3 — гол Аршавина голландцам. ЧЕ-2008 4 — гол Павлюченко чехам. ЧЕ-2012 5 — гол Березуцкого англичанам. ЧЕ-2016 ? Голосуйте всей душой!

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

Пользователи в комментариях отдают преимущество третьему и четвертому вариантам.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир