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Аршавин — о репетиции жеребьевки Евро-2020: «России попался Уэльс»

19:18
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Экс-нападающий сборной России, тренер детской академии «Зенита» и бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» заявил, что на репетиции жеребьевки финального турнира чемпионата Европы-2020 национальной команде попался Уэльс.

Жеребьевка чемпионата Европы-2020 пройдет сегодня, 30 ноября, начнется в 20.00 (мск).

«На репетиции жеребьевки попался Уэльс», — сказал Аршавин.

Отметим, что сборная России уже знает двух соперников по группе — это Бельгия и Дания, третьим станет Финляндия или Уэльс.

Евро-2020: жеребьевка финального турнира. Live!

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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