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Сегодня, 17:23

Аршавин назвал туманными перспективы сборной России в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал об ожиданиях от национальной команды в следующем году.

«Наверное, забыто, что в этом году мы обыграли достаточно сильные команды Сербии и Камеруна. Нужно отметить, что в этих встречах сборная выглядела достойно. А то, что последние матчи были с командами более низкого класса, наверное, не было шансов договориться с другими.

С такими сборными, как Бруней, можно играть максимум один раз в год. Если играть каждые 2 месяца, то это будет фарс и будет не так интересно и забавно, как сейчас. Перспективы сборной на следующий год для меня туманны, потому что все зависит не от футболистов и РФС, а от текущей ситуации», — цитирует Аршавина Metaratings.ru.

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.

Источник: Metaratings
Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
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