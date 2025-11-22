Аршавин назвал Головина лучшим футболистом сборной России в 2025 году

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим футболистом сборной России в 2025 году.

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — цитирует Аршавина ТАСС.

В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, потерпела 1 поражение и трижды сыграла вничью. 29-летний Александр Головин провел за сборную три матча, в которых отметился двумя голами.

На клубном уровне Головин с 2018 года выступает за «Монако» из лиги 1.