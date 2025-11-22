Футбол
Сегодня, 08:38

Аршавин назвал Головина лучшим футболистом сборной России в 2025 году

Алина Савинова

Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 Андрей Аршавин рассказал, кого считает лучшим футболистом сборной России в 2025 году.

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — цитирует Аршавина ТАСС.

В 2025 году национальная команда России провела 10 товарищеских матчей, в которых одержала 6 побед, потерпела 1 поражение и трижды сыграла вничью. 29-летний Александр Головин провел за сборную три матча, в которых отметился двумя голами.

На клубном уровне Головин с 2018 года выступает за «Монако» из лиги 1.

Источник: ТАСС
Александр Головин
Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
  • андрей андреев

    Странно. Я бы все-таки назвал Батракова. Чем запомнился Головин?

    22.11.2025

    • Максименко рассказал, что тренерский штаб сборной России посоветовал ему перезагрузиться

