Аршавин: «До удаления сборная России выглядела здорово»
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил игру команды в первом тайме матча Лиги наций против Турции (1:2, перерыв).
— Турецкая сборная почувствовала, что соперник обескуражен, и воспользовалась этим, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — До удаления сборная выглядела здорово, была лучше. Красная карточка повлияла, команда немножко растерялась.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.