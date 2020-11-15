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Аршавин: «До удаления сборная России выглядела здорово»

20:56
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин оценил игру команды в первом тайме матча Лиги наций против Турции (1:2, перерыв).

— Турецкая сборная почувствовала, что соперник обескуражен, и воспользовалась этим, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — До удаления сборная выглядела здорово, была лучше. Красная карточка повлияла, команда немножко растерялась.

Турция — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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