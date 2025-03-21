Арбитры из ОАЭ рассудят матч между сборными России и Замбии

РФС объявил состав бригады арбитров на BetBoom матч сборных России и Замбии.

Главным арбитром назначен Адель Али Ахмед Аль Накби из ОАЭ. Его ассистентами будут соотечественники Али Рашид Мохамед Аль Нуаими и Ясер Сабеил Ахмед Альмуршиди. Резервный арбитр — россиянин Сергей Чебан.

Сборная России 25 марта встретится против Замбии на стадионе «Динамо» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду — 5:0.