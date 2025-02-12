Кавазашвили: «В Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины»

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что в Грузии может пройти товарищеский турнир с участием национальных команд России, Бразилии и Аргентины.

«Я очень надеюсь на то, что в 2025 году российские и грузинские футболисты сыграют друг с другом! И у меня есть информация, что в Грузии может состояться товарищеский турнир с участием сборных России, Бразилии и Аргентины. Мои знакомые мне сообщили, что есть богатые люди и меценаты, которые хотят пригласить в Тбилиси бразильскую и аргентинскую национальные команды. Не знаю, насколько это правда, но такое желание есть. Это было бы грандиозное событие», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.