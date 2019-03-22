Анзор Кавазашвили: "Головин прибавил в злости, но мастерство не повысилось"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" мнением об удалении полузащитника сборной России Александра Головина в матче отборочного цикла Евро-2020 против Бельгии (1:3). Также Кавазашвили рассказал о том, что думает о следующем сопернике россиян – сборной Казахстана, которая вчера неожиданно разгромила дома Шотландию (3:0).

- Что думаете об удалении Головина? – вопрос Кавазашвили.

- Я хотел бы видеть в сборной России футболиста, способного играть на европейском уровне. В связи с этим очень рассчитывал на Головина, ожидал, что он станет лидером нашей сборной. После отличного выступления на домашнем ЧМ и перехода в "Монако" я думал, что Александр наберется еще больше опыта и вырастет как мастер. Могу сказать, что у Головина прибавилась злость, но мастерства он как такового не показал. Саша много двигается, у него большой объем работы, но грубость, иногда даже переходящая в хамство, абсолютно неуместна. Головин получает предупреждения потому, что постоянно с опозданием пытается отнять мяч, и в итоге попадает в ногу защитнику. Почему так? Может, физически не совсем готов.

Вообще, вчера хоть один футболист сборной Бельгии ударил кого-то сзади по ногам? Я не видел. А такой мастер, как Азар, прекрасно расправлялся с мячом и, даже если и терял мяч, не позволял себе грубости в адрес соперника. Это говорит о высоком уровне футболиста и о психологическом спокойствии. Азар видит, что он сильный, ему не надо никого бить. Головин же пока не готов к такому. Пусть прибавляет, времени у него достаточно, играть он умеет. Мне бы очень хотелось, чтобы Александр все же стал ключевой фигурой нашей сборной. Правда, как бы его не вытеснил Ахметов... Ильзат начал не очень удачно, но потом удивил, собрался и провел очень хороший матч. Он делал все четко – и отбирал мяч, и точно отдавал передачи, и вел себя замечательно. Очень хороший мальчик.

- Кем заменять Головина в игре с Казахстаном?

- Наверное, придется усиливать атакующую мощь и выпускать рядом с Дзюбой кого-то из нападающих. Чалова или Смолова – не знаю, но этот человек должен будет отходить назад и помогать в полузащите. Этим сборная сможет закрыть брешь в середине. Кстати, возможно, что в игре с Казахстаном Марио Фернандес станет выполнять функции правого полузащитника, а Набабкин займет позицию чистого правого защитника. Не исключаю, что будет принято аналогичное решение и по левому флангу – Жирков выдвинется вперед, а Кудряшов станет играть крайнего защитника.

Россия сыграет против Казахстана в гостях в это воскресенье, 24 марта. Начало – в 17.00 по Москве. (Иван Торопцев)

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