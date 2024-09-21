Зиньковский: «Я расстроился отмене матча России с Таиландом, но такое бывает»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский заявил, что футболистов предупредили о возможной отмене товарищеского матча с командой Таиланда за день до игры.

7 сентября матч сборных России и Таиланда на товарищеском турнире в Ханое не состоялся из-за супертайфуна «Яги».

«Конечно, расстроился отмене матча с Таиландом, но такое бывает, — цитирует Зиньковского ТАСС. — Нас предупредили за день, что возможна отмена, все ждали, что скажут. Утром нам сказали, что игры не будет, мы спокойно улетели. Был один план, других новостей не было. Не было страха невозвращения в Россию, просто была плохая погода, ничего серьезного не было именно в Ханое, где были мы».