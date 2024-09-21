Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:47

Зиньковский: «Я расстроился отмене матча России с Таиландом, но такое бывает»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский заявил, что футболистов предупредили о возможной отмене товарищеского матча с командой Таиланда за день до игры.

7 сентября матч сборных России и Таиланда на товарищеском турнире в Ханое не состоялся из-за супертайфуна «Яги».

«Конечно, расстроился отмене матча с Таиландом, но такое бывает, — цитирует Зиньковского ТАСС. — Нас предупредили за день, что возможна отмена, все ждали, что скажут. Утром нам сказали, что игры не будет, мы спокойно улетели. Был один план, других новостей не было. Не было страха невозвращения в Россию, просто была плохая погода, ничего серьезного не было именно в Ханое, где были мы».

Источник: ТАСС
Антон Зиньковский
Сборная России по футболу
Сборная Таиланда по футболу
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
ВС РФ поразили сухогруз с поставленными ВСУ ракетами стран Запада
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с «Динамо»
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
Популярное видео
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости