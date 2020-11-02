Антон Заболотный: «Мечтал вернуться в сборную. Приятно, что мечта сбылась»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о вызове в сборную России на ноябрьские матчи. Форвард не приглашался в национальную команду два года.

— Конечно верил, мечтал. Все время стремился, работал для того, чтобы попасть в сборную, — цитирует «Матч ТВ» Заболотного. — Лучшие футболисты России приезжают в национальную команду, а попадание в команду лучших — большой успех. Я мечтал, грезил этим. Очень приятно, что наконец-то моя мечта сбылась.

— Дзюба сейчас явно находится не в лучшем состоянии, чувствуется физическая усталость. Шансы на ваше попадание в стартовый состав в матчах против Турции и Сербии увеличиваются?

— Не в моей компетенции решать какие у меня шансы на стартовый состав: есть тренерский штаб и главный тренер, который это решает. Уверен, что именно работа на тренировках покажет — кто лучше готов, и кто будет играть в основе. Не стоит загадывать, нужно доказывать все на тренировках, а также на футбольном поле.

— Сложно не отметить вашу физическую форму — мало у кого в РПЛ можно найти такой рельеф. Много приходится проводить времени в зале или это от природы?

— В любом случае профессиональный футболист обязан ходить в тренажерный зал. Я поддерживаю мышцы в тренировочном режиме, а также укрепляю их. Природа одарила меня хорошими данными, плюс я поддерживаю форму в тренажерном зале.

— Есть ли в голове какая-то личная планка по голам в этом сезоне? У вас сейчас уже три забитых мяча, а личный рекорд в премьер-лиге — четыре гола.

— Конечно хочется совершенствоваться и ставить самые высокие задачи, но определенного уровня и определенной цифры нет. Хочется просто забивать как можно больше и выжимать из моментов максимум. Определенной планки нет, но хочется забивать в каждой игре и не менее одного мяча.

В нынешнем сезоне Тинькофф-РПЛ 29-летний игрок принял участие в 12 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Россия в ноябре проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также встречи Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).