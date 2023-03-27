Миранчук: «Никакого негатива вокруг сборной России не было»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче с Ираком (2:0).

«Гол? Я просто почувствовал, что, возможно, ко мне отлетит мяч. Ситуация наклевывалась, а я просто побежал в то место, куда мяч и отлетел. Слава Богу, что побежал и забил мяч.

Что было в раздевалке в перерыве я не знаю, так как был на поле, разминался. Негатив? Считаю, что его и не было. Мы всегда стараемся побеждать. Бывают такие матчи, что этого не получается. Вот сейчас вышли, собрались, слава Богу, победили", — приводит слова Миранчука «РБ Спорт».

Антон Миранчук в мартовских матчах с Ираном (1:1) и Ираком отметился двумя забитыми мячами. Также в матче с Ираком свой дебютный гол забил полузащитник «Локомотива» 18-летний Сергей Пиняев.