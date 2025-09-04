Антон Миранчук — о сборной: «Выйти под флагом России — это особенное ощущение»

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук в интервью «СЭ» высказался об ощущениях от вызова в сборную России.

— Вызов до отстранения и сейчас — разные по ощущениям?

— Со временем привыкаешь ко всему. Сегодня такая ситуация, нужно подстраиваться. Завтра — другая, будем адаптироваться. Сборная России — та команда, куда я всегда рад приезжать. Приятно увидеть ребят, тренерский штаб. Выйти под флагом России — это особенное ощущение. Причем неважно, официальный матч или товарищеский.

4 сентября сборная России проведет BetBoom-матч против Иордании в Москве, 7 сентября в Эр-Райяне состоится игра национальной российской команды против Катара.