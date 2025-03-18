Антон Миранчук: «Спустя время, скажу, что в Швейцарии скучно»

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями после полугода жизни в Швейцарии.

«Спустя время, скажу, что в Швейцарии скучно. Если бы мне было 50-55 лет... Можно было бы туда уезжать и наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. А молодой семье, как моя, в этом плане сложнее, особенно после Москвы, мегаполиса. Начинаешь искать какие-то возможности как себя развлечь. Можно съездить в Женеву, ведь это уже большой город по сравнению с Монтре или Сьоном», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе РФС.

18 марта 29-летний хавбек присоединился к национальной команде России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Миранчук выступает за «Сьон» с 9 сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.