Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

18 марта, 14:21

Антон Миранчук: «Спустя время, скажу, что в Швейцарии скучно»

Даниил Аршавский

Полузащитник «Сьона» и сборной России Антон Миранчук поделился впечатлениями после полугода жизни в Швейцарии.

«Спустя время, скажу, что в Швейцарии скучно. Если бы мне было 50-55 лет... Можно было бы туда уезжать и наслаждаться спокойной и размеренной жизнью. А молодой семье, как моя, в этом плане сложнее, особенно после Москвы, мегаполиса. Начинаешь искать какие-то возможности как себя развлечь. Можно съездить в Женеву, ведь это уже большой город по сравнению с Монтре или Сьоном», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе РФС.

18 марта 29-летний хавбек присоединился к национальной команде России перед товарищескими матчами против сборных Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта).

Миранчук выступает за «Сьон» с 9 сентября 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах.

Источник: https://rfs.ru/news/222055
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Антон Миранчук
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Сьон
Читайте также
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США
Мостовой — о возможном матче против Венгрии: «Сильный соперник, но не вижу смысла от этого, пока не играешь в отборах»
В Киргизии заявили о заинтересованности в проведении товарищеского матча со сборной России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Equalizer

    Нет халявных девок, которые тебе дают, нет славы, кому ты в Швейцарии нужен, дурашка?

    18.03.2025

  • Millwall82

    собственно сам Миранчук из глубокого села (станицы), что его в Швейцарии не устраивает? Кулачные бои после дискотеки? Сбор урожая? Может отсутствие кубанского застолья?

    18.03.2025

  • Странник-777

    Давай на Донбасс! Там весело...

    18.03.2025

  • Леший

    Теперь понятно, почему Антон не реализовал свой потенциал, а остался довольно средним футболистом. Нужны движуха, развлекуха...

    18.03.2025

  • DemolisherAjax

    Ути бедненький...скучно ему,ты поэтому так играешь "классно" ?:)

    18.03.2025

  • echo2011

    Это точно.Там лидеру страны некогда заниматься движухой.

    18.03.2025

  • Berkut-7

    После Москвы и Нью-Йорк скучным будет .

    18.03.2025

  • Олег

    Он в Швейцарию в поисках развлечений, что ли, уезжал? Так-то там вся Европа рядом - бери машину и за пару часов хоть Италия, хоть Франция.

    18.03.2025

  • zg

    Бедный несчастный...И сыр поди из ушей течет!:rofl:

    18.03.2025

    • Дюков считает, что президент УЕФА Чеферин может посетить матч сборной России летом или осенью

    Антон Миранчук удивился вызову Дзюбы в сборную России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости