Сборная России посетила антидопинговый семинар

В УТЦ «Новогорск» 21 марта состоялся антидопинговый семинар для сборной России по футболу, сообщается на сайте РФС.

Ведущими семинара стали специалисты отдела образовательных программ РУСАДА и антидопинговый координатор РФС. На встрече футболистам объяснили порядок действий в ситуациях с возможными нарушениями антидопинговых правил.

25 марта сборная России на стадионе «Динамо» в Москве сыграет BetBoom товарищеский матч против Замбии. 19 марта национальная команда там же разгромила Гренады (5:0).