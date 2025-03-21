Футбол
21 марта, 19:50

Сборная России посетила антидопинговый семинар

Игнат Заздравин
Корреспондент

В УТЦ «Новогорск» 21 марта состоялся антидопинговый семинар для сборной России по футболу, сообщается на сайте РФС.

Ведущими семинара стали специалисты отдела образовательных программ РУСАДА и антидопинговый координатор РФС. На встрече футболистам объяснили порядок действий в ситуациях с возможными нарушениями антидопинговых правил.

25 марта сборная России на стадионе «Динамо» в Москве сыграет BetBoom товарищеский матч против Замбии. 19 марта национальная команда там же разгромила Гренады (5:0).

Источник: РФС
