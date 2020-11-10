Английский комментатор посоветовал сборной России обратить внимание на защитника «Вулверхэмптона»

Экс-комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли поделился мнением о защитнике «Вулверхэмптона» Максе Килмене, который заявил, что допускает возможность выступать за сборную России.

— Я хорошо знаю знаю Макса, мой друг приводил его в «Вулверхэмптон», — сказал Брэдли. — В юном возрасте на нем поставили крест, и он начал играть в футзал. И это помогло ему прибавить, в том числе и в понимании футбола. Он добился фантастического прогресса, все его успехи абсолютно заслужены. Да и вообще Макс просто приятный парень.

Килмен — это хороший защитник, который здорово умеет распоряжаться мячом. Стоит помнить, что он стал важной частью сильного в последние годы «Вулверхэмптона». В сборной России на него определенно нужно обратить внимание. К тому же у него не будет проблем с адаптацией, он неплохо знает русский язык. (Олег Кошелев)