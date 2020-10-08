Андрей Тихонов: «Слышал, что второй тест Джикии и Гильерме на коронавирус был отрицательным»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал, что игроки национальной команды Гильерме и Георгий Джикия могут в ближайшее время вернуться к тренировкам. Накануне товарищеской игры со Швецией у обоих футболистов были сомнительные результаты тестов на коронавирус. Оба были изолированы от команды.

— Слышал, что второй тест Джикии и Гилерме на коронавирус был отрицательным, так что для них всех уже хорошо, — цитирует matchtv.ru Тихонова.- Но надо в таких матчах проверять ближайший резерв. Посмотрим на пару центральных защитников Кутепов — Кудряшов.