Экс-главный тренер «Тамбова» и «Химок» Андрей Талалаев, ставший героем Разговора по пятницам, вспомнил, как работал в штабе Фабио Капелло в сборной России.

— Три недели вы провели в штабе Капелло. Самый интересный урок, который от него получили?

— Приехали в Лужники на матч «Спартак» — «Волга». В протоколе напротив фамилии каждого российского игрока я по просьбе Капелло писал краткую характеристику — возраст, рост, какую еще позицию способен закрыть. Фабио указал на центрального защитника «Волги» Андрея Буйволова: «Этого волосатого сдвигали в опорную зону?» Я ответил: «Нет». Потом добавил: «Парень-то не очень быстрый». Капелло усмехнулся: «А Березуцкие разве быстрые?» Я задумался — а ведь действительно, Вася и Леша не самые скоростные защитники, но много лет играют на высоком уровне.

— Капелло — тяжелый человек?

— В Италии таких называют frizzante — газированный. С ним непросто. Строгий, закрытый, педантичный, опозданий не приемлет. Но для меня гораздо важнее, что Капелло — профессионал. Он четко понимал: той сборной, чтобы добиться результата, нужны жесткая рука и игровая дисциплина.

— Почему в его штабе не задержались?

— Круг моих обязанностей очертили сразу — переводчик и функционер. В другом качестве даже не рассматривали. А меня больше привлекала тренерская профессия. В этом направлении и решил развиваться. (Юрий Голышак, Александр Кружков)