Мостовой — о раннем роспуске сборной России: «Выходных нет. В пятницу надо быть на тренировке «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о своих планах по возвращению из расположения сборной России.

— Как планируешь провести выходные после роспуска сборной в четверг?

— А у меня их и не будет. Мне в пятницу в 10 утра уже надо быть на тренировке «Зенита». У нас на 12 сентября запланирована товарищеская игра с сербской командой «Войводина».

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится.

10 октября пройдет открытая тренировка на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.

Дарик Агаларов