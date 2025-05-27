Андрей Мостовой: «Неприезд лидеров сборной Нигерии не повлияет на наш настрой»

Полузащитник сборной России прокомментировал предстоящие товарищеские матчи против Нигерии и Белоруссии.

«У нас нормальные соперники в июне. Белоруссия была в прошлом году, с Нигерией будет очень интересно. То, что какие-то звезды у сборной Нигерии не приедут, ничего не меняет в плане настроя команды, мы до этого играли с соперниками послабее. Нигерия — очень интересный соперник, будет интересно сыграть. Конечно, с максимальным настроем выйдем на этот матч», — цитирует футболиста ТАСС.

6 июня Россия сыграет в «Лужниках» против сборной Нигерии, а 10 июня в Минске встретится с белорусами.

Ранее стало известно, что в заявку сборной Нигерии на матчи не вошли форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен и вингер «Аталанты» Адемола Лукман.