Андрей Мостовой: «Думаю, для развития российского футбола нам лучше остаться в УЕФА»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о том, что РФС остался в УЕФА, а не перешел в азиатскую федерацию.

«Когда все началось, я скорее был за то, чтобы перейти в азиатскую лигу, чтобы были хоть какие-то официальные матчи. Но потом проанализировав, подумал, что это сильно опустит сборную вниз: и в плане рейтинга, и в плане ажиотажа к матчам. Когда играешь, при всем уважении, с Вьетнамом, Таиландом и другими азиатскими командами — это немного другое. Думаю, для развития российского футбола нам лучше остаться в УЕФА», — сказал Мостовой в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В 2022 году ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Ранеее глава РФС Александр Дюков заявил, что ситуация может измениться в конце сентября.

5 сентября национальная команда разгромила сборную Вьетнама со счетом 3:0, а 7-го числа должна была сыграть с Таиландом, но встреча была отменена из-за тайфуна «Яги». Вьетнамские метеорологи считают его сильнейшим за последние 10 лет в районе Восточного моря.