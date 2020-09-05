Андрей Мостовой мечтает выиграть чемпионат мира и боится акул

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в интервью пресс-службе национальной команды рассказал, что Криштиану Роналду и Тьерри Анри были его любимыми игроками в детстве.

— Криштиану Роналду нравился, когда еще в юном возрасте я был, тогда все от него фанатели, когда он в «МЮ» играл, — сказал Мостовой. И Анри еще в «Арсенале».

— Три любимые песни?

— Я русские песни особо не люблю. Иностранные в основном, хип-хоп. Песни не назову, нравятся ASAP Rocky, Future и Канье Уэст.

— Что разозлило в последний раз?

— Переехал в Петербург и долго искал квартиру. Это очень бесило.

— Против какой сборной вы бы хотели сыграть?

— Наверное, Бразилия. У нее всегда были сильные игроки.

— Чего вы боитесь?

— Наверное, боюсь встретить акулу в океане. Увижу плавник — испугаюсь.

— Любимое и нелюбимое в футболе?

— Любимое — голы забивать, нелюбимое — долго мяч отнимать.

— Любимый российский игрок?

— Андрей Аршавин.

— Как часто вас называют Сашей?

— Часто. Иногда Александром, но часто очень Сашей.

— В какой команде хотели бы видеть Месси?

— В «Ювентусе». Интересно было бы посмотреть на них с Роналду в одной команде.

— Самая заветная мечта?

— Если далеко взлететь — Лигу чемпионов и чемпионат мира выиграть. Мечта детства. Ну а вообще не могу сказать, что какие-то мечты. Я цели ставлю: например, в сборную попасть, потом еще что-то.