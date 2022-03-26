Андрей Мостовой: «Коряга? Карпин так всех называет»
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
— Карпин называет тебя корягой.
— Это он так всех называет.
— Не пугает дефицит сахара?
— Не, мы уже подготовлены. Все хорошо.
— Пропустил чемпионат Европы, сейчас — чемпионат мира.
— Надеюсь, что-то наладится и изменится, что будем выходить на этот турнир.
— Почему Дзюба никак не доедет до сборной?
— Не знаю, это их взаимоотношения. Насколько я знаю, они разговаривали по телефону и виделись на сборах. Не знаю, почему так происходит.
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