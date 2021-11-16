Андрей Кобелев отметил бесстрашие молодежной сборной России в матче против Испании

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в отборочном турнире чемпионата Европы-2023.

«Молодежная сборная России по футболу хорошо сыграла с Испанией за счет правильного построения игры, — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Россияне играли очень близко с испанцами: не давали развернуться, не давали комбинировать, прессинговали в середине поля, шли в борьбу ну и, конечно, за нас сыграло поле неважного качества, поэтому испанцам тоже было тяжело. Во-вторых, у молодежной сборной не было боязни: они играли вперед, старались комбинировать — это и дало им преимущество. Давайте не будем сопоставлять молодежную и первую сборную. Это все-таки разная ответственность, разные уровни, поэтому давайте мы скажем, что они сыграли хорошо. Претендуют на выход на финал чемпионата Европы. Это самое важное. А сравнивать с остальными командами их вряд ли надо».

Тренер также поделился мыслями о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в Европе.

«Лучше Тюкавин будет играть в молодежной сборной, чем в первой. Он сегодня лишний раз доказал, что он является одним из кандидатов в первую сборную вместе с Агаларовым. Нет ничего зазорного в том, что они выступают за молодежную сборную. Перспективы в Европе? Должно быть желание. Я знаю, что молодые игроки у испанцев уезжают в клубы послабее или заграницу для того, чтобы получать игровую практику. Для футболиста в первую очередь необходимо играть. Если он будет играть, он может расти. А если он будет даже в хорошем клубе сидеть на лавке, то ни о каком прогрессе и речи не будет. Где-то можно провести параллель с Алексеем Миранчуком», — добавил Кобелев.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.