Канчельскис: «Я уверен, что РФС не перейдет в Азию»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал слова игроков сборной России Дмитрия Скопинцева и Руслана Литвинова, выступивших за переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сейчас смена конфедерации, может быть, и правильное решение, но после перехода в Азию мы уже никогда не сможем вернуться в Европу. Здесь уже пора окончательно определиться с решением и принять верное. Лично я уверен, что в Азию мы не перейдем, но игрокам могу пожелать побыстрее уехать в Европу», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

В декабре 2022 года исполнительный комитет РФС обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола. Спустя год глава РФС Александр Дюков сообщил, что исполком отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию и решил остаться в УЕФА.