20:00 | Футбол — Сборная России

Андрей Федун: "Работой в сборной Черчесов уже все доказал"

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Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун - о работе Станислава Черчесова со сборной России.

– Что скажете о Станиславе Черчесове, который уже возглавлял "Спартак"?

– Работой в сборной Станислав Саламович всем все доказал. Один чемпионат мира с победой над Испанией чего стоит! У Черчесова, правда, та же проблема, что и у Кононова – нехватка высококлассных исполнителей, которая компенсируется настроем и волей. А если их нет, то получается как недавно с Бельгией – не уперлись, и все. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/1530945/

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