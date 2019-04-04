Андрей Федун: "Работой в сборной Черчесов уже все доказал"

Член совета директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун - о работе Станислава Черчесова со сборной России.

– Что скажете о Станиславе Черчесове, который уже возглавлял "Спартак"?

– Работой в сборной Станислав Саламович всем все доказал. Один чемпионат мира с победой над Испанией чего стоит! У Черчесова, правда, та же проблема, что и у Кононова – нехватка высококлассных исполнителей, которая компенсируется настроем и волей. А если их нет, то получается как недавно с Бельгией – не уперлись, и все. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Андрея Федуна – здесь.