Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:31

Ещенко о матче сборной России с Брунеем: «Нужно, чтобы команда жила!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» высказался о товарищеском матче против сборной Брунея.

Ранее в Брунее заявили, что намерены отправить в Россию полупрофессиональных игроков из местного чемпионата, так как основной состав находится в отпуске.

«Нужно, чтобы сборная России жила. Лучше играть, чем не играть. Даже такие матчи — хорошо. Тренерский штаб сможет посмотреть молодых, даст отдохнуть тем, кто играет. Соперник такой, какой есть — исходим из условий. Но сборная России живет! Это главное», — сказал Ещенко «СЭ».

Сборная Брунея располагается на 184-й строчке в мировом рейтинге. Игра состоится в Краснодаре 15 ноября.

Андрей Ещенко
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Роскачество обнаружило клещей в пуховых подушках 12 брендов
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Исполнительный директор от России в МВФ указал на его запредельную политизацию
Лавров удивился поставкам турецких вооружений на Украину
Фавориты сошлись в клинче. «Локомотив» перетерпел СКА в главном матче недели
Армейцам пророчат медали, Что происходит в ЦСКА перед московским дерби
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России
Александр Мостовой — о матче против Брунея: «Это даже не позор, это что-то хуже»
Боярский — о матче России с Брунеем: «С чего-то же надо начинать, чтобы восстановить футбольное равновесие на земном шарике»
В сборной Брунея рассказали, какая команда приедет на матч с Россией
Агент Тюкавина: «Костя готов даже против команд Медиалиги играть»
Бруней привезет на игру с Россией второй состав. Почти все — непрофессионалы с другой работой
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Силкин считает, что игра с резервным составом Брунея станет унижением для сборной России

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости