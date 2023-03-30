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Чернышов: «Если будет гарантия участия сборной России в отборе на ближайший ЧМ, то надо решаться на переход в Азию»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Андрей Чернышов высказался о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Если нас не вернут в УЕФА, то чего ждать? Все мы хотим играть в Европе, но сколько вся ситуация может продлиться? Может быть, идет сознательное давление на нас, чтобы мы перешли в Азиатскую конфедерацию. Английских фанатов дисквалифицировали несколько лет назад, но там назвали сроки — сколько они не будут играть и когда вернутся в европейский футбол. В нашей ситуации ничего не гарантировано, сроков нет, и так может быть постоянно — от исполкома к исполкому. Если будет гарантия участия сборной России в отборочном турнире на ближайший чемпионат мира в случае перехода в Азиатскую конфедерацию, то надо решаться», — приводит слова Чернышова Metaratings.ru.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/chernyshov-esli-budet-garantiya-uchastiya-sbornoi-rossii-v-otbore-na-blizhaishii-chm-to-nado-reshatsya-na-perekhod-v-aziyu-239498/
Андрей Чернышов
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Сборная России по футболу
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