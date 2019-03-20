Андрей Аршавин: "Жирков – лучший российский левый защитник"

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин в интервью "Известиям" признался, что его не удивило возвращение Юрия Жиркова в национальную команду. По его словам, это лучший левый защитник в России.

– Удивило возвращение в сборную Юрия Жиркова, который после ЧМ объявил о завершении карьеры?

– Нет, он объективно футболист очень высокого класса. Я, кстати, совершенно случайно был в том же ресторане, когда Черчесов разговаривал с Жирковым о возвращении. Тренера понять можно. Юра – лучший российский левый защитник на данный момент и на протяжении многих лет. Просто у него такая травма, которая не позволяет играть регулярно. Когда Жирков здоров, он должен быть в сборной.

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