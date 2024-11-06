Аршавин о сборной России: «Матчи нужны для болельщиков. В Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей!»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» высказался о соперниках сборной России в ноябрьскую паузу.

«Кому-то можно было дать передохнуть, это точно. Но для болельщиков матчи нужны, в Краснодаре и в Волгограде соберется много зрителей. Все порадуются, если каждому сопернику по пятерке забьют. Ну реально! С Кубой же забили восемь мячей — все были счастливы. Думаю, тут произойдет то же самое», — сказал Аршавин «СЭ».

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».