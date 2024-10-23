Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 12:30

Аршавин — о срыве матча с Пакистаном: «Карпин был разозлен и дипломатично выразил недовольство»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об отсутствии товарищеских матчей у национальной команды в октябре.

«Другие сборные в основном все заняты, плюс санкции, проблемы с логистикой. Что касается клубов, думаю, сборная не хочет опускаться до их уровня. Тут либо мы должны понимать, что других команд пока нет, либо надо вообще не собираться. Посмеялся ли я со слов Карпина про «людей из Пакистана»? Нет. Думаю, он сам был разозлен той ситуацией. Считаете, ему хочется просто так тренировать, а потом узнавать, что игры не будет? Он просто в дипломатичной форме высказал свое недовольство», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

На данный момент все российские команды отстранены от официальных международных турниров. В ноябре сборная России должна провести товарищеские матчи с командами Брунея и Сирии.

Источник: РБ Спорт
Андрей Аршавин
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Читайте также
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Подольски провел прощальный матч в карьере
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости