Аршавин считает, что ситуация с отстранение российских команд от международных соревнований шанс вернуться на систему «весна-осень»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об отстранение российских команд от международных соревнований.

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.