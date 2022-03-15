Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:17

Аршавин: «Нынешняя ситуация — очень хороший шанс вернуться на систему «весна-осень»

Аршавин считает, что ситуация с отстранение российских команд от международных соревнований шанс вернуться на систему «весна-осень»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об отстранение российских команд от международных соревнований.

«Нынешняя ситуация — хорошее время, чтобы вернуться к весне-осень — при условии, если мы не будем играть в еврокубках. Начать летом, полтора года играть переходный чемпионат, а потом с 2024-го перейти на «весну-осень». Это очень хороший шанс», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Ранее, 28 февраля, УЕФА и ФИФА приняли решение отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА официально объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ в Катаре.

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор в Москве с 21 по 27 марта. Ранее был объявлен состав команды.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4637075-andrej-arshavin-nyneshnyaya-situaciya-ochen-horoshij-shans-vernutsya-na-sistemu-vesna-osen.html
Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
3
7
Читайте также
Валиева столкнулась с хейтом, Щербакова — с китайским обожанием. Фигуристы массово мигрируют в Telegram
Чиновник в Норвегии подает в отставку, в Европарламенте говорят о расизме. Запад стал осознавать, что сделал с российским спортом
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыки: сбор России после отстранения и матчи без нашей сборной
«Если отказываешься играть за страну, ты не должен рассматриваться в сборную России». Червиченко — о Дзюбе
Карпин подтвердил, что Дзюба пропустит мартовский сбор по семейным обстоятельствам
Сборная России обязательно должна играть. А с Дзюбой у Карпина оттепель?
Вадим Евсеев считает, что на мартовский сбор необходимо было вызвать ближайший резерв
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба подтвердил, что готов играть в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин: «Жаль, что сборная не будет играть в официальных матчах, был проделан большой путь до ЧМ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости