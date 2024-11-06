Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:15

Аршавин о соперниках сборной России: «Слабые. А что делать?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил соперников сборной России на ноябрьский сбор.

— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

— Нужны ли такие игры?

— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

Полностью интервью Андрея Аршавина читайте на сайте «СЭ».

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу
Читайте также
Красно-белый опрос «СЭ». Легенды «Спартака» выбрали лучших из лучших
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Бойцы группировки войск «Запад» из ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ
Биография Остона Мэттьюса: жизнь и карьера американского форварда-рекордсмена
Оформление налогового вычета на «Госуслугах» может появиться в 2025 году
AP сообщило о лидерстве Трампа более чем в два раза в голосовании выборщиков
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 1 ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Кафанов заявил, что «Динамо» попросило не вызывать Лунева на матчи сборной России в ноябре
Сербский защитник Бабич: «С удовольствием сыграли бы против сборной России»
Алексей Миранчук готов ехать в сборную России и играть с Брунеем
Защитник сборной Узбекистана Ашурматов не видит смысла в переходе России под эгиду АФК
Сборная Сирии проведет полноценный сбор в Волгограде перед матчем с Россией
Сборная Египта готова сыграть против России в Москве в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кафанов заявил, что «Динамо» попросило не вызывать Лунева на матчи сборной России в ноябре

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости