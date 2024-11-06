Аршавин о соперниках сборной России: «Слабые. А что делать?»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «СЭ» оценил соперников сборной России на ноябрьский сбор.

— Сборная России в ноябре сыграет с Брунеем и Сирией.

— Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать?

— Нужны ли такие игры?

— Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами.

В ноябре сборная России проведет два товарищеских матча: 15-го россияне в Краснодаре сыграют против Брунея, а 19-го встретятся в Волгограде с Сирией.

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