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Сегодня, 13:47

Андрей Аршавин назвал для сборной России варианты сборов без соперников

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, чем национальной команде заниматься во время пауз на игры сборных при отсутствии соперников.

— Чем можно заполнять такой промежуток, когда матчей нет?

— В целом, думаю, выбор вообще не собираться. Как один из вариантов. Второе — проводить матчи в регионах. Пускай сборная съездит на Дальний Восток. Там точно будет биток. Сыграть со сборной региона, может, даже с командой РПЛ.

— Александр Медведев собирается предложить матч против сборной легионеров.

— Кстати, неплохо. Почему бы и нет.

— «Зенит» сможет убедить Вендела и Клаудиньо, что им не нужно уезжать в отпуск, а остаться и сыграть матч?

— Это надо делать не в отпуск, а в паузу. Те легионеры, которые остаются, пускай играют.

— Там же есть дополнительные дни выходных.

— Какая разница. «Зенит» сыграл в «Войводиной».

Андрей Аршавин
Футбол
Сборная России по футболу
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