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Аршавин: «Если бы Глушенков был прагматичен, он бы таких слов не говорил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова нельзя называть прагматичным человеком, судя по высказываниям игрока в интервью.

На этой неделе 25-летний игрок заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Вы не первый, кто задает мне вопрос про его высказывания. Но я пока не смотрел интервью и мне трудно комментировать слова Макса. А то и он влипнет, и я влипну. Мне кажется, если бы Глушенков был прагматичен, он бы таких слов не говорил», — цитирует «РБ Спорт» Аршавина.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

Максим Глушенков. Максим Глушенков: биография нападающего «Зенита»
Источник: «РБ Спорт»
Андрей Аршавин
Футбол
Максим Глушенков
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