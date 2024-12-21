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21 декабря, 23:59

Анатолий Воробьев — о словах Дюкова: «Он должен питать надежду на изменения к лучшему»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал слова президента РФС Александра Дюкова, который завил, что в 2025 году ожидает положительных изменений в вопросе возвращения российских команд на международную арену.

«Я считаю, что поговорка «Надежд умирает последней» не совсем верна, — цитирует Воробьева «РБ Спорт». — Надежда умирает предпоследней, а последним умирает носитель надежды. Пока человек жив и тем более возглавляет такую авторитетную организацию, как РФС, он должен питать надежду на изменения к лучшему. Тут вопрос в том, что даже после решения о возвращении «блудного сына» в футбольную семью, которое так и или иначе будет принято, придется подождать. Нужно встроить нашу страну в действующий календарь. Процесс займет какое-то время».

Российские клубы и сборные не принимают участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с начала 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Дюков
Анатолий Воробьев
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