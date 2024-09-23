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Сегодня, 12:35

Бышовец — о Глушенкове в расширенном списке сборной: «Личные интересы подчиняются командным»

Бышовец отреагировал на попадание Глушенкова в расширенный состав сборной России
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал «СЭ» попадание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в расширенный состав национальной команды на октябрьский сбор.

«В профессиональном спорте личные интересы подчиняются командным. Глушенков сейчас — это игрок основного состава. Его выступления до травмы оставили очень хорошее впечатление, и игра «Зенита» стала намного разнообразнее. Вопрос даже не в реализации, а в самом качестве, он очень органично вписался в игру», — сказал Бышовец «СЭ».

С кем сыграет Россия — пока не объявлено, потенциальные соперники — из числа сборных Азиатской конфедерации футбола. Матчи могут пройти в окне с 7 по 15 октября.
До этого в 2024 году сборная России провела три матча. 21 марта команда победила Сербию в Москве (4:0) и вынужденно отменила встречу с Парагваем, 7 июня — сыграла с Белоруссией в Минске (4:0), 5 сентября разгромила Вьетнам в Ханое (3:0) и после начала тайфуна отказалась от игры с Таиландом.

Александр Абустин

Анатолий Бышовец
Максим Глушенков
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