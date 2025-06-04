Бышовец сравнил сборную Нигерии с Германией: «Ассоциируется с командой ФРГ в Европе, только в африканском исполнении»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей игры российской национальной команды против Нигерии.

«Могу сказать так, как тренер, который выводил СССР против Нигерии, что это сборная, которая ассоциируется с командой ФРГ в Европе, только в африканском исполнении. Они играют в силовой футбол, а побеждает тот, кто выигрывает в единоборствах — есть такая английская поговорка. Думаю, такой опыт будет полезен и нашим игрокам. Работа, проделанная Карпиным, неблагодарна в плане ожидания официальных матчей. Во многом она должна строиться на перспективу, потому что для этого есть все основания. Выбор такого соперника сильно отличается от того, что было до этого», — сказал Бышовец «СЭ».

BetBoom матч сборной России против Нигерии пройдет 6 июня на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

10 июня россияне сыграют против Белоруссии в Минске.