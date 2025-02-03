Американский форвард ЦСКА Касселс признался, что в России полюбил сырники

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление директора департамента национальных ассоциаций УЕФА Зорана Лаковича о работе над возвращением российских футболистов на международные турниры.

«Такие движения точно есть во всех международных федерациях. Одно время люди, которые были не против участия России первоначально, сейчас они почувствовали, что могут это озвучивать и им за это ничего не будет. Видимо, слова Трампа как-то подействовали, неважно выполнит он все это или нет», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Российские команды и сборные были отстранены от участия в мировых турнирах с 2022 года после обострения конфликта на Украине.