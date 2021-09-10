Алмейда: «Получится ли у Карпина в сборной? Футбол непростая вещь»

Экс-нападающий «Вердера», «Кубани и «Анжи» Уго Алмейда поделился своим мнением по поводу нового главного тренера сборной России Валерия Карпина. По словам бывшего игрока сборной Португалии, главное — активно работать.

«Получится ли у Карпина в сборной? Футбол непростая вещь, тут нет четкой формулы. Иногда ты можешь показывать отличную работу в клубе, но не справляться в сборной. Здесь возможно все. Карпину и игрокам сборной надо активно работать, это однажды должно дать свои плоды».

37-летний Алмейда, завершивший карьеру, в 2015 году выступал за «Кубань» и «Анжи». Он примет участие в Кубке Легенд, который стартует сегодня, 10 сентября, на арене «Мегаспорт».