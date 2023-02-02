Никимбаев: «Есть лазейка, чтобы РФС быстрее вышел из УЕФА и попал в азиатский отбор ЧМ-2026»

Экс-сотрудник Футбольной Ассоциации Узбекистана, технический эксперт Футбольной Ассоциации Катара и бывший член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев ответил на вопросы по поводу возможного перехода РФС в АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию).

«Насколько я знаю, были переговоры между российским футбольным руководством и руководством АФК, причем достаточно предметные. Обсуждался вопрос о переходе РФС в Азию уже в этом году. Россия хочет перейти в АФК до жеребьевки ЧМ-2026, которая должна состояться в июле 2023 года. Если все получится, то Россия может начать отбор на мундиаль со второго раунда квалификации. РФС якобы говорит, что в уставе УЕФА есть какая-то лазейка, которой можно воспользоваться, ускорив тем самым переход из одной конфедерации в другую. Я задавал коллегам встречный вопрос: даже если есть лазейка, то где гарантия, что УЕФА даст РФС ей воспользоваться? Может быть такое, что скажут: у вас нет никаких поблажек, следуйте регламенту», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

Он также предположил, что может существовать некая договоренность.

«Пока не понимаю, что правда и чему верить, но судя по тому, что мне говорили коллеги, РФС настроен перейти из УЕФА в АФК уже в этом году», — добавил Никимбаев.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.