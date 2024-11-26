Алип: «Рано или поздно такой матч Россия — Казахстан состоится»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип ответил на вопрос, какая сборная сильнее — России или Казахстана.

«Трудно сравнивать. Надо выяснить, мне самому интересно. Рано или поздно такой матч состоится. Стоит ли России уходить в Азиатскую конфедерацию футбола? Это не ко мне вопрос. Думаю, игрокам это не интересно», — приводит слова Алипа Legalbet.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Казахстаном, который возглавляет Станислав Черчесов.