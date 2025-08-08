Футбол
8 августа, 08:40

Алешин — о тренере Николае Морозове: «Его убили. Но разбираться никто не стал, в свидетельстве о смерти написали «ишемическая болезнь сердца»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об обстоятельствах гибели тренера Николая Морозова, под руководством которого сборная СССР вышла в полуфинал ЧМ-1966.

— Скончался Николай Петрович при загадочных обстоятельствах.

— Убили его. Он задиристый был, в пивной повздорил с кем-то — двинули кружкой по голове. А жил неподалеку. До дома добрел, сел на ступеньку — и умер. Утром соседи обнаружили труп. Но разбираться никто не стал, в свидетельстве о смерти написали «ишемическая болезнь сердца».

Павел Алешин стал героем «Разговора по пятницам».

