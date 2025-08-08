Алешин: «Включать Стрельцова в заявку сборной СССР на ЧМ-1966 чиновники запретили. Боялись, что останется за границей»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренере Николае Морозове, под руководством которого сборная СССР вышла в полуфинал ЧМ-1966.

— Правда, что он Стрельцова недолюбливал?

— Да. Ему в «Торпедо» Стрельцов немало крови попортил. В то же время Морозов понимал величие Эдика и хотел видеть его в сборной. К сожалению, это отрицает Аксель Вартанян, с мнением которого я обычно соглашаюсь. Тут он не прав. Показать вам характеристику, которую Николай Петрович дал юному Стрельцову после сезона 1954-го?

— Конечно.

— Пожалуйста, смотрите. «Общее физическое развитие хорошее. Технически еще подготовлен плохо. Не поставлен удар, особенно с левой ноги, скверно играет головой, нет экономной остановки мяча. Морально-волевые качества невысокие. Нет должного трудолюбия. Но при этих недостатках все же способный, перспективный игрок». Мне кажется, последняя фраза — главная!

— Но ведь Морозов не взял Стрельцова на чемпионат мира в Англию.

— Хотел! Очень! Рассказывал мне, как обивал пороги Спорткомитета, как умолял Аркадия Вольского, парторга ЗИЛа, посодействовать. Бесполезно. Включать Стрельцова в заявку сборной запретили.

— Из-за тюремного прошлого?

— Чиновники боялись, что Эдик останется за границей. Хотя у него и в мыслях такого не было. Простой русский мужик — что ему там делать? А мне годы спустя Николай Петрович сказал: «Если бы Стрельцов поехал в Англию, мы могли бы золото взять».

— За что Морозова уволили вскоре после чемпионата мира?

— Разговоры об увольнении — еще один миф. Морозов сам ушел. Это в 2018-м нашим за выход в четвертьфинал сразу дали заслуженных мастеров. А в 1966-м четвертое место восприняли без восторга. Осенью сборная проиграла два товарищеских матча, руководители Спорткомитета начали вмешиваться в работу Морозова, навязывать футболистов. Вот и написал заявление.