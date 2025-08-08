Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

8 августа, 08:20

Алешин: «Включать Стрельцова в заявку сборной СССР на ЧМ-1966 чиновники запретили. Боялись, что останется за границей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о тренере Николае Морозове, под руководством которого сборная СССР вышла в полуфинал ЧМ-1966.

— Правда, что он Стрельцова недолюбливал?

— Да. Ему в «Торпедо» Стрельцов немало крови попортил. В то же время Морозов понимал величие Эдика и хотел видеть его в сборной. К сожалению, это отрицает Аксель Вартанян, с мнением которого я обычно соглашаюсь. Тут он не прав. Показать вам характеристику, которую Николай Петрович дал юному Стрельцову после сезона 1954-го?

— Конечно.

— Пожалуйста, смотрите. «Общее физическое развитие хорошее. Технически еще подготовлен плохо. Не поставлен удар, особенно с левой ноги, скверно играет головой, нет экономной остановки мяча. Морально-волевые качества невысокие. Нет должного трудолюбия. Но при этих недостатках все же способный, перспективный игрок». Мне кажется, последняя фраза — главная!

— Но ведь Морозов не взял Стрельцова на чемпионат мира в Англию.

— Хотел! Очень! Рассказывал мне, как обивал пороги Спорткомитета, как умолял Аркадия Вольского, парторга ЗИЛа, посодействовать. Бесполезно. Включать Стрельцова в заявку сборной запретили.

— Из-за тюремного прошлого?

— Чиновники боялись, что Эдик останется за границей. Хотя у него и в мыслях такого не было. Простой русский мужик — что ему там делать? А мне годы спустя Николай Петрович сказал: «Если бы Стрельцов поехал в Англию, мы могли бы золото взять».

— За что Морозова уволили вскоре после чемпионата мира?

— Разговоры об увольнении — еще один миф. Морозов сам ушел. Это в 2018-м нашим за выход в четвертьфинал сразу дали заслуженных мастеров. А в 1966-м четвертое место восприняли без восторга. Осенью сборная проиграла два товарищеских матча, руководители Спорткомитета начали вмешиваться в работу Морозова, навязывать футболистов. Вот и написал заявление.

Павел Алешин стал героем &laquo;Разговора по&nbsp;пятницам&raquo;.Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сборная СССР по футболу
Эдуард Стрельцов
Читайте также
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Саламоне призвал судить Мелони за политику против России
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Трамп подписал законопроект о финансировании правительства США
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Слоноул

    Оставили и правильно сделали.

    18.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    СССР--самая свободная страна!!!:rofl:

    08.08.2025

  • Павел Заблоцкий

    А как же русская присказка о мертвых или хорошо или ничего?

    08.08.2025

    • Иордания не будет отменять матч с Россией после просьбы Украины

    Алешин — о тренере Николае Морозове: «Его убили. Но разбираться никто не стал, в свидетельстве о смерти написали «ишемическая болезнь сердца»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости