Алексей Татаев: «Не собираюсь возвращаться в Россию в ближайшие 6-7 лет»

Защитник «Млады Болеслав» и молодежной сборной России Алексей Татаев заявил, что намерен продолжать карьеру за рубежом.

— Я в Россию не собираюсь возвращаться ближайшие 6-7 лет, — приводит «РИА Новости» слова Татаева. — Конечно, я сейчас могу говорить одно, а обстоятельства сложатся по-другому. Но на данный момент я очень хочу поиграть в Европе, попутешествовать, попробовать себя на топ-уровне. У меня нет желания осесть в какой-то одной команде на длительный срок: хочу расти, развиваться. Как только пойму, что в Чехии я вырос и всё доказал, хочу идти дальше.

Переход Комличенко в «Динамо»? Удивился, что Коля не уехал еще летом, когда выдал сумасшедший сезон в «Младе». Позже мы часто говорили на эту тему, и он говорил так: «Между непонятным вариантом в Европе и нормальным предложением в России я выберу второе». Все-таки там его жена, ребенок, там ему проще. В Чехию жена не всегда могла прилететь, а теперь они все вместе. Выбор оправданный: пусть Комличенко не так часто играл весной, но «Динамо» он помогает очень сильно. Время у него есть.