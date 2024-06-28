Стрепетов: «Карпин — один из лидеров российского цеха тренеров»

Заслуженный тренер России Алексей Стрепетов оценил решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до 2028 года.

«Логичное решение РФС и ожидаемое. Валерий Карпин — один из лидеров российского тренерского цеха наряду с такими специалистами, как Сергей Семак, Игорь Осинькин. Эти люди строят наш футбол, имеют свое видение игры. В сборной Карпин активно занимается селекционной работой. Это очень тяжелый труд. Я уверен, он досконально знает каждого игрока любого клуба. Конечно, хотелось бы видеть основной состав национальной команды, потому что идет большая ротация. Но пока нет таких турниров, где нужно показывать результат. Поэтому Карпин работает на перспективу», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

55-летний Карпин возглавил сборную России летом 2021 года.