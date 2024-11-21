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Стрепетов: «Сборная России нам показала все лучшее, что у нас есть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов оценил игру сборной России в 2024 году.

«Я считаю, Валерий Карпин и тренерский штаб провели очень хорошую работу в этом году. Они нам показали все лучшее, что у нас есть. Мы видели большие, расширенные составы в сборной. Мы видели конкуренцию во всех линиях, мы видели ребят, кто играет в зарубежных чемпионатах. Мы сыграли с хорошими командами и провели встречи с командами не самого высокого уровня.

Надо отметить ребят, как они хотели забить, порадовать болельщиков. Могли просто попасоваться, но у них было желание забивать голы. Мы сделали политический шаг, что национальная команда есть, она существует, но это политика. Нас интересуют наши футболисты. В каждой игре ребята себя проявляли. Это огромный плюс, что проведена качественная работа. Для сборной год сложился положительно. Конечно, все хотят играть со сборными Европы, но заслуга РФС, что у нас есть соперники», — цитирует Legalbet Cтрепетова.

Сборная России в 2024 году провела пять матчей, в которых одержала пять побед с разницей мячей 26:0.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная России по футболу
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