Алексей Спиридонов назвал отказ Дзюбы от сборной ответом Карпину

Волейболист Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение форварда Артема Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.

«Он чувствует, что его могут в последний момент отцепить, и вся страна будет ржать над ним и боготворить Валеру. Дзюба прекрасно понимает, что его все презирают после рукоблудство. Даже не знаю, как описать этот поступок. Это на его рассмотрение. Я тоже как-то от сборной отказался, когда мне там не нравился тренер. Это право каждого. Пускай лучше молодой уфимский нападающий Агаларов играет, голы забивает. У нас и так там Заболотный, который может только «Спартаку» забивать», — сказал Спиридонов «СЭ».

Также чемпион Европы-2013 предположил реакцию главного тренера национальной команды Валерия Карпина на решение нападающего «Зенита».

«У Карпина свое видение. У него тоже есть самолюбие. Главное, чтобы он сам удержался в сборной. У нас все быстро может поменяться — сегодня на коне, а завтра ты в говне. Это же российский футбол. Желаю ему удачи! Думаю, Дзюба таким образом решил красиво ему ответить за невызов на первые игры. Поиграли они друг с другом в кошки-мышки, на этом все закончится», — добавил Спиридонов.

В октябре сборная России проведет два матча: против Словакии (8 октября, 21.45 (мск), Казань) и против Словении (11 октября, 21.45 (мск), Марибор).