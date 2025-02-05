Сорокин заявил, что помогает РФС с поиском соперника для сборной России в марте: «Остались футбольные знакомые»

Сорокин заявил, что помогает РФС с поиском соперника для сборной России в марте

Советник президента РФС Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поиске соперника для сборной России на мартовскую паузу.

«Слухи ходят, конечно. Но нет смысла говорить о процессе. Будем говорить о результате. Мое участие в поиске? Посильное — связями, контактами. Остались знакомые футбольные», — сказал Сорокин «СЭ».

Сборная России отстранена от участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.