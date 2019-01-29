Алексей Сорокин: "Надеемся, что 1/4 финала Евро-2020 в Петербурге будет с участием сборной России"

Глава оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин отметил, что российские болельщики имеют все шансы увидеть игру национальной сборной в Санкт-Петербурге во время европейского первенства. Он выразил надежду, что сборная России сыграет там и в плей-офф.

– Такой шанс есть. Если наша сборная благополучно пройдет отборочный турнир, то точно сыграет в Санкт-Петербурге минимум два матча, – цитирует РИА Новости Сорокина. – Надеемся, что и четвертьфинал в Петербурге тоже будет с участием нашей команды.