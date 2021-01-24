Алексей Смертин: «Я боялся лифта, на котором ехал мой отец»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал об отношениях со своим отцом Геннадием Смертиным.

«Те отношения с отцом... Ведь был определенный дисбаланс в наших отношениях, ибо отец для меня прежде всего являлся тренером, — сказал Смертин в эфире подкаста «Мама знает все» на «Авторадио». Текст опубликован на официальном сайте РФС. — То есть, не было прослойки. Допустим, папа мой дошлифовывал Сашу Ерохина. Тот занимался в «Динамо», папа после тренировок с ним ездил. Но между моим папой и Сашей Ерохиным был его отец. Вы понимаете, да? Прослойка. Как и, впрочем, с другими.

Но у нас не было этой прослойки. То есть, он был в одном лице. И я даже в детстве называл его, как вся его округа, Геныч. У меня как-то даже язык не поворачивался его назвать папой. Потому что было определённое недовольство. Если не обида (хотя и она присутствовала), то недовольство на протяжении нескольких лет было, потому что так с сыном взаимодействовать, так его сильно заставлять... Не было вообще никаких причин не пойти на футбольное поле.

Человек ехал со всего города, убегая с производства, для того, чтобы заниматься. Я боялся лифта, который дойдет до 8 этажа. И я очень надеялся, даже молился: пускай он остановится на 6-м. А он все едет и едет. Так как панельные стены, естественно, все это слышно. Потом открывался все-таки на 8-м, я уповал: ага, 4 квартиры еще. Не к нам, не к нам. И вот эти шаги, примерно в одно и то же время... И вот этот ключ вставляемый, знаете, как лобзиком сквозь сердце. И первое что? Встаем, завтракаем, и на тренировку.

Это отношение между отцом и сыном... Я подумал: ничего себе, я не хочу таких отношений между сыном и отцом. В ущерб, возможно, какому-то образованию, в данном случае спортивному. Я хотел так сделать, чтобы он с самого детства ко мне по-другому относился. Понимаете, это как раз издержки того сурового воспитания, которое проповедовал наш отец. Я потом, естественно, понимал и был чрезмерно ему благодарен...

Когда я простил свою обиду отцу? Это был 1992 год, вторая игра, потому что в первой я вышел на замену. Вторая, когда я вышел против читинского «Локомотива», забил гол, не поверил. Не верил до тех пор, пока меня не свалили ребята на землю и не стали поздравлять. Я понял: нифига себе, папа, ты был прав, я тебе благодарен за это".

Алексей Смертин провел 55 матчей за сборную России. Сейчас он является офицером РФС по борьбе с дискриминацией.